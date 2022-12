Polveriera Belgio: in cinque si rifiutano di rientrare con i compagni

C’è aria tesa in casa Belgio dopo l’eliminazione nella fase a gironi dei Mondiali 2022 del Qatar. Come riportato da HLN, infatti, cinque calciatori non hanno voluto rientrare a casa insieme alla squadra e si sono organizzati in maniera autonoma. Si tratta di Jeremy Doku, Thomas Meunier, Lois Openda, Arthur Theate e Axel Witsel. Durante gli ultimi giorni sono stati sollevati parecchi dubbi sull’unità dello spogliatoio dei Diavoli Rossi. Quest’episodio confermerebbe a pieno una situazione non tranquilla all’interno della rosa.