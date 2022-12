Pelè segue Messi dall’ospedale: post d’incoraggiamento della figlia (FOTO)

Pelè segue Messi, aspettando Mbappè. La leggenda del calcio mondiale ieri sera era sintonizzato dalla sua stanza d’ospedale sul canale tv che trasmetteva la semifinale mondiale fra Argentina e Croazia. Lo testimonia una storia su Instagram della figlia Kely Nascimento, che stringe la mano al padre che da fine novembre è ricoverato all’ospedale “Einstein” di San Paolo. A margine anche la scritta “Che cosa bella!” e alcune emoticon dedicate al fuoriclasse argentino. Stasera toccherà a Mbappè, che pochi giorni fa aveva dedicato un tweet d’incoraggiamento ad O’Rey, 82 anni, che sta lottando contro un tumore al colon. Sia Messi che Mbappè possono eguagliare in Qatar O’Rey per numero di gol al Mondiale (12 per il brasiliano, 11 per la Pulce e 9 per il francese).

¡Pelé y el aliento para Leo Messi! El astro brasileño está mirando el partido de Argentina y Croacia desde el hospital junto a su hija. 📷 IG/iamkelynascimento pic.twitter.com/jHjGHcKNhc — SportsCenter (@SC_ESPN) December 13, 2022