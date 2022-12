Pattinaggio artistico, Grand Prix Finals 2022: Grassl quarto dopo il programma corto, bene Conti/Macii

Dopo sei tappe in giro per il mondo che hanno qualificato i migliori sei di ogni specialità, il Grand Prix ISU di pattinaggio artistico celebra il suo atto conclusivo questa settimana al PalaVela di Torino dove vanno in scena le Grand Prix of Figure Skating Finals 2022. Sono ben quattro i rappresentanti italiani che si sono qualificati per questa importante vetrina finale, numero mai raggiunto prima e sicuramente facilitato dall’assenza forzata dei pattinatori russi (a causa del ban imposto dal CIO legato all’invasione dell’Ucraina) e di quelli cinesi (ancora alle prese con forti restrizioni alla mobilità dovute al COVID-19).

Nella giornata festiva di giovedì 8 dicembre è andato in scena il programma corto di due delle quattro gare in programma, ovvero il singolo maschile e le coppie di artistico, con ben tre rappresentanti italiani in gara.

I primi a scendere in pista sono stati gli atleti delle coppie d’artistico, guidati proprio dagli italiani Sara Conti /Niccolo Macii e Rebecca Ghilardi / Filippo Ambrosini. Al termine della prima parte della competizione sono i giapponesi Riku Miura / Ryuichi Kihara al comando della classifica provvisoria, con soli 43 centesimi di vantaggio sugli statunitensi Alexa Knierim / Brandon Frazier. Davvero un nonnulla a separare le prime due coppie della graduatoria, che invece hanno ben otto punti di vantaggio sui terzi classificati, i canadesi Deanna Stellato-Dudek / Maxime Deschamps. Splendido quarto posto per Conti / Macii, che hanno sfoderato una prestazione davvero solida, senza errori e sono stati gli unici a presentare il triplo salchow come salto in parallelo, riuscendo a ottenere un punteggio positivo anche sul triplo twist che durante la stagione era stato un po’ il loro tallone d’Achille. Con solamente due punti di distacco dalla coppia canadese in terza posizione la coppia lombarda può davvero sognare l’assalto alla medaglia di bronzo durante il programma libero in

programma sabato alle 17.35.

Quinto posto provvisorio per Ghilardi / Ambrosini, penalizzati per un’incertezza sul triplo twist, ma che comunque dovrebbero riuscire anche nel libero a rimanere davanti agli statunitensi Chan / Howe, autori di due errori molto gravi nello short program e staccati di oltre 10 punti dalle altre coppie.

Nel singolo maschile purtroppo le cose non sono andate come si sperava per il nostro Daniel Grassl, che è caduto sul quadruplo lutz d’apertura, costringendolo ad adottare una condotta di gara più conservativa eliminando la combinazione con il quadruplo flip e sostituendola con un triplo lutz- triplo toeloop, classificandosi al quarto posto a 20 punti dalla vetta, ma comunque a solo sette punti

dalla terza posizione di Kao Miura.

La graduatoria provvisoria dopo il programma corto vede i tre giapponesi ai primi tre posti, guidati dal campione del mondo in carica Shoma Uno che per un solo centesimo ha mancato il traguardo dei 100 punti, stabilendo comunque in maniera abbastanza comoda il record stagionale. Seconda posizione per Sota Yamamoto, distanziato di oltre cinque punti dal connazionale, che con una strategia relativamente conservativa ha comunque completato senza errori il programma con i due salti quadrupli più semplici guadagnandosi un vantaggio di sette punti su Miura. Prestazione davvero deludente per lo statunitense Ilia Malinin, che insieme con Uno era tra i favoriti della gara, il quale ha appoggiato il piede al termine della combinazione con il quadruplo toeloop ed ha anche sbagliato il triplo axel, quello che dovrebbe essere il suo punto di forza, terminando addirittura quinto dietro al nostro Grassl.

Nella giornata di sabato il programma del PalaVela si aprirà come detto con il libero delle coppie d’artistico alle ore 17.35, seguito alle 19.50 dalla danza ritmica con i nostri Charlene Guignard / Marco Fabbri, per poi finire con il programma corto del singolo femminile alle 21.05.

I risultati completi

Coppie d’artistico:

1 Riku MIURA / Ryuichi KIHARA JPN 78,08

2 Alexa KNIERIM / Brandon FRAZIER USA 77,65

3 Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS CAN 69,34

4 Sara CONTI / Niccolo MACII ITA 67,30

5 Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI ITA 63,54

6 Emily CHAN / Spencer Akira HOWE USA 53,85

Singolo maschile:

1 Shoma UNO JPN 99,99

2 Sota YAMAMOTO JPN 94,86

3 Kao MIURA JPN 87,07

4 Daniel GRASSL ITA 80,40

5 Ilia MALININ USA 80,10

6 Shun SATO JPN 76,62