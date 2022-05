Paolini-Begu in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2022

by Antonio Sepe

Jasmine Paolini, Indian Wells 2022 - foto Ray Giubilo

Jasmine Paolini sfiderà Irina-Camelia Begu al primo turno del tabellone principale del Roland Garros 2022. Azzurra in campo con i favori del pronostico in un match ostico, ma alla sua portata. La rumena Begu rappresenta infatti un’avversaria potenzialmente pericolosa ma che la tennista toscana è in grado di battere. Begu è avanti 2-1 nei precedenti e si è aggiudicata l’unico disputato nel 2022, sul cemento australiano. Chi la spunterà questa volta?

SEGUI IL LIVE

TABELLONE

MONTEPREMI

Il match d’esordio a Parigi tra Paolini e Begu andrà in scena oggi, lunedì 23 maggio, come quarto incontro sul Court 5 a partire dalle 11:00 (al termine di Gombos-Cachin). La diretta televisiva della partita sarà offerta da Eurosport (canali 210 e 211 di Sky); live streaming invece disponibile tramite le piattaforme Eurosport Player, Discovery+, Sky Go e Dazn. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti e highlights in riferimento alla sfida tra l’italiana Paolini e la romena Begu.