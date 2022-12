Pallanuoto, successo Settebello nel test match contro la Grecia

Successo Settebello nel test match contro la Grecia ad Atene. I ragazzi del ct Campagna si sono imposti 10-7 contro i padroni di casa nella prima delle due sfide in programma nella capitale greca. “Queste partite ci servono per rientrare nel ritmo partita dopo la pausa natalizia – ha detto al termine del match -. L’alto livello può provocare tanti errori perchè questo è sempre un match di livello internazionale. Siamo stati bravi ad ampliare il divario tra secondo e terzo tempo, ma abbiamo concesso alla Grecia comunque di rientrare sul 7-8. Alla fine c’ha pensato Marziali ha chiudere il match ma ora dobbiamo continuare a implementare il nostro livello per non cadere nuovamente in questi errori”.