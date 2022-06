Pallanuoto, Giochi del Mediterraneo: ecco il team azzurro

by Christian Poliseno

Edoardo Di Somma, Settebello World League 2022 pallanuoto - Foto Giorgio Scala/Deepbluemedia/Insidefoto

Tra una settimana, ad Orano in Algeria, prenderà il via la 19esima edizione dei Giochi del Mediterraneo. In acqua ci sarà anche dal 24 al 30 giugno la Nazionale di pallanuoto maschile, guidata dal tecnico responsabile Alberto Angelini. Ecco i convocati: Rocco Valle (Sporting Club Quinto), Jason Danny Valenza e Andrea Urbinati (RN Savona), Riccardo Cammarota (AN Brescia), Matteo Bragantini (RN Savona), Emanuele Marini ed Andrea Nuzzo (Pro Recco), Mattia Rocchino (Acquachiara ATI 2000), Angelo Nenni (Lazio Nuoto), Giorgio Giacomone (Roma Nuoto), Riccardo De Simon (President Bologna) e Tommaso Cora (RN Savona). Si aggregano per lo staff gli assistenti tecnici Daniele Bettini e Daniele Bianchi, il medico Luca Damato e il fisioterapista Giorgio Peresempio.