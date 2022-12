Pagelle Palermo-Cagliari 2-1: voti e tabellino Serie B 2022/2023

Le pagelle, il tabellino e i voti di Palermo-Cagliari 2-1, match della diciottesima giornata di Serie B 2022/2023. Apre Brunori al 36′ su calcio di rigore, raddoppia nella ripresa Segre con un gran colpo di testa da corner al 53′. Nel finale c’è l’assedio dei sardi con il gol di Pavoletti in pieno recupero. Ma non basta per la rimonta degli uomini di Liverani. Il Palermo torna alla vittoria dopo due pareggi di fila e sale a 23 punti, il Cagliari resta a quota 22.

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli 6.5, Bettella 6, Nedelcearu 7, Mateju 6.5, Sala 6 (82′ Devetak), Gomes 6 (77′ Damiani), Stulac 6.5 (70′ Saric), Segre 7 (70′ Broh), Valente 6, Di Mariano 6, Brunori 7 (82′ Vido)

A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 2 Pierozzi, 4 Accardi, 7 Floriano, 14 Broh, 15 Marconi, 19 Vido, 21 Damiani, 27 Soleri, 28 Saric, 34 Devetak.

Allenatore: Corini 7.

CAGLIARI (4-3-1-2 ) – Radunovic 6.5; Zappa 6 (62′ Dossena sv), Altare 5.5 (75′ Carboni sv), Capradossi 6 (62′ Viola 6), Obert 6, Nandez 5, Makoumbou 6, Kourfalidis 6 (75′ Pereiro sv), Falco 6 (62′ Luvumbo 6), Pavoletti 6.5, Lapadula 5.

A disposizione: 12 Lolic, 18 Aresti, 3 Goldaniga, 4 Dossena, 10 Viola, 16 Carboni, 19 Millico, 20 Pereiro, 21 Cavuoti, 23 Lella, 34 Zallu, 77 Luvumbo.

Allenatore: Liverani 5.5.

Arbitro: Maresca 6.

Assistenti: Costanzo – Passeri

IV: Santoro

VAR: Marini

AVAR: Fiore

RETI: 37′ rig. Brunori, 53′ Segre, 95′ Pavoletti