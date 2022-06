Pagelle Germania-Italia 5-2: voti e tabellino Nations League 2022/2023

by Matteo Di Gangi

Wilfried Gnonto - Foto LiveMedia/Davide Casentini

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Germania-Italia, match valevole per la Nations League 2022/2023. Gli azzurri partono bene ma si sfaldano con il passare dei minuti: i tedeschi sbloccano il risultato grazie alla rete di Kimmich e raddoppiano allo scadere di primo tempo grazie ad un calcio di rigore trasformato da Gundogan. Nella ripresa l’Italia non riesce a reagire ed è totalmente in balia degli avversari: a stretto giro di posta arriva il 3-0 di Muller e la doppietta di Werner in un minuto. Nel finale Gnonto rende meno amara la serata, un gol storico visto che si tratta del marcatore più giovane di sempre. Nell’ultima azione ci pensa Bastoni a fare 5-2.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer 7; Klostermann 6, Sule 6.5 (42’ st Tah s.v.), Rudiger 6.5, Raum 6.5; Gundogan 7.5 (43’ st Stach s.v.), Kimmich 7.5; Hofmann 6.5 (19’ st Gnabry 6), Muller 7 (30’ st Musiala s.v.), Sané 6.5; Werner 7.5 (30’ st Nmecha s.v.).

A disposizione: Buamann; Trapp, Kehrer, Henrichs, Goretzka, Brandt, Havertz.

Allenatore: Flick 7.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 4.5; Calabria 5, Mancini 5 (33’ st Scamacca 6), Bastoni 5, Spinazzola 5 (20’ st Dimarco 6); Frattesi 5 (1’st Caprari 5.5), Cristante 5, Barella 5; Politano 5 (44’ pt Luiz Felipe 5), Raspadori 5 (1’ st Scalvini 5), Gnonto 6.

In panchina: Cragno, Gollini, Acerbi, Di Lorenzo, Esposito, Locatelli, Pessina.

Allenatore: Mancini 4.5.

RETI: 10’ pt Kimmich, 49’ pt Gundogan (rig), 6’ st Muller, 23’ st Werner, 24’ st Werner, 33’ st Gnonto, 49’ st Bastoni.

ARBITRO: Kovacs (Romania).

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Rudiger, Sané. Angoli: 5-4 per la Germania. Recupero: 3’ pt, 4’ st