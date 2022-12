La città di Sapporo sospenderà la promozione della sua candidatura per le Olimpiadi invernali del 2030. La metropoli giapponese, considerata la favorita per ospitare i Giochi invernali per la seconda volta dopo il 1972, indirà un sondaggio a livello nazionale per valutare il sostegno pubblico dopo lo scandalo di corruzione dei Giochi estivi di Tokyo. Tra le favorite dopo Sapporo ci sono Salt Lake City (USA) e Vancouver (Canada).