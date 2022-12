Olimpiadi 2036, l’India valuta la candidatura. Ministro sport: “È il momento giusto”

Tra i paesi che pensano a candidarsi per ospitare i Giochi Olimpici del 2036 c’è anche l’India. A rivelarlo è il ministro dello sport, Anurag Thakur, che al ‘Times of India‘ ha detto che il paese sta lavorando ad un progetto da presentare in occasione della Sessione del Cio, a Mumbai nel 2023. “Si tratta di un evento prestigioso per l’India ed il governo sosterrà qualsiasi misura da intraprendere per fare un’offerta. È il momento giusto“. L’idea del paese è quella di concentrare l’evento nello stato del Gujarat, con la cerimonia d’apertura che si terrebbe ad Ahmedabad, città di 3.5 milioni di abitanti.