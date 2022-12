Nuoto, Quadarella rinuncia ai Mondiali in vasca corta di Melbourne per motivi di salute

Simona Quadarella non prenderà parte ai Mondiali in vasca corta di Melbourne. La stella del nuoto italiano vi ha rinunciato a pochi giorni dalla partenza, in seguito ad un consulto con lo staff medico e tecnico. Il motivo? Uno stato di salute non eccellente, che evidentemente non le consente di approcciare la lunga trasferta come sperato. Brutta tegola per l’Italia, che proverà comunque a fare bene e a ottenere medaglie con gli altri nuotatori presenti.