Nuoto, oggi in tv ottava e ultima giornata Mondiali Budapest 2022: canale, orario e diretta streaming

by Deborah Sartori

Gregorio Paltrinieri - Foto di Giorgio Scala / DBM

Tutto pronto per l’ottava ed ultima giornata ai Mondiali di Budapest 2022 di nuoto. Il programma del nuoto in vasca volge al termine e l’Italia proverà a sfruttare le ultime occasioni per salire sul podio: fari puntati soprattutto sulla finale dei 1500 metri di Gregorio Paltrinieri, ma anche sui 50 rana di Benedetta Pilato. L’appuntamento è per le ore 9.00 con le batterie, mentre dalle ore 18.00 di sabato 25 giugno si svolgerà la sessione pomeridiana. Di seguito, le informazioni per seguire le gare e il programma dettagliato di giornata.

STREAMING E TV – Le batterie del mattino saranno visibili in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD, mentre semifinali e finali saranno trasmesse su Rai Due (e in streaming integrale sulla piattaforma Rai Play, anche in caso di sovrapposizione di eventi). In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.

LE GARE DI GIORNATA

9.00-11.00 Batterie

400m misti donne

4x100m mista uomini

4x100m mista donne

18.00-20.00 Finali

50m dorso uomini

50m rana donne

1500m stile libero uomini

50m stile libero donne

400m misti donne

4x100m mista uomini

4x100m mista donne