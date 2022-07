Nuoto, Assoluti di fondo 2022: successi per Gabbrielleschi e Manzi nella 10 km

by Enrico Ricciulli

Giulia Gabbrielleschi, nuoto di fondo - Foto Giorgio Perottino/DBM

Gli Assoluti di nuoto di fondo sono in corso al centro velico di Piombino (Toscana) fino al 7 luglio. La manifestazione si è aperta con la distanza olimpica dei dieci chilometri. Nella prova femminile vittoria di Giulia Gabbrielleschi. Quest’ultima ha superato in volata Ginevra Taddeucci e Rachele Bruni. La venticinquenne di Firenze si è imposta in 2h 06’45”. Nella dieci chilometri maschile, invece, successo di un ritrovato Andrea Manzi. Il 24enne di Massa di Somma ha nuotato in 1h 53′ 56″. Secondo Pasquale Sanzullo mentre sul gradino più basso del podio è finito Mario Sanzullo. Martedì 5 luglio sono in programma le due gare sui cinque chilomteri. Alle ore 09:00 la partenza della prova femminile, alle ore 10:45 il via a quella maschile.