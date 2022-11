Next Gen Atp Finals Milano 2022: programma, date, orari e copertura tv

Il programma, le date, gli orari e la copertura tv delle Next Gen Atp Finals 2022, di scena a Milano da martedì 8 a sabato 12 novembre. Gli otto migliori giovani del pianeta si contenderanno il titolo in Lombardia, dove negli ultimi anni hanno trionfato giocatori del calibro di Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Proprio gli ultimi due, nonostante si fossero qualificati anche quest’anno, non saranno ai nastri di partenza. Ci saranno invece Lorenzo Musetti e Holger Rune, grandi protagonisti nel 1000 di Parigi-Bercy, oltre ad altri ragazzi talentuosi come l’azzurro Francesco Passaro.

GLI OTTO QUALIFICATI

Le dirette televisive dei vari match verranno trasmesse in esclusiva da Sky Sport, mediante i propri canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (201 e 205), con annessi live streaming disponibili tramite la piattaforma Sky Go. La copertura televisiva è affidata anche a SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con live streaming disponibili sul sito ufficiale di Supertennis, tramite la nuova piattaforma SuperTennix. In alternativa, Sportface.it fornirà ai propri lettori aggiornamenti e approfondimenti relativi ai vari match in programma.

Ecco il programma:

SUPERTENNIS

Martedì 8 novembre: LIVE dalle ore 14.00 (sessione diurna) e 19.30 (sessione serale)

Mercoledì 9 novembre: LIVE dalle ore 14.00 (sessione diurna) e 19.30 (sessione serale)

Giovedì 10 novembre: LIVE dalle ore 14.00 (sessione diurna) e 19.30 (sessione serale)

Venerdì 11 novembre: LIVE dalle ore 19.00 (semifinali)

Sabato 12 novembre: LIVE alle ore 21.00 (finale)

SKY

Martedì 8 novembre

Ore 14 Singles Round Robin: Match 1 Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

A seguire Singles Round Robin: Match 2 Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Ore 19.30 Singles Round Robin: Match 3 Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

A seguire Singles Round Robin: Match 4 Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Mercoledì 9 novembre

Ore 14 Singles Round Robin: Match 1 Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

A seguire Singles Round Robin: Match 2 Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Ore 19.30 Singles Round Robin: Match 3 Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

A seguire Singles Round Robin: Match 4 Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Giovedì 10 novembre

Ore 14 Singles Round Robin: Match 1 Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

A seguire Singles Round Robin: Match 2 Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Ore 19.30 Singles Round Robin: Match 3 Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

A seguire Singles Round Robin: Match 4 Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Venerdì 11 novembre

Ore 19.30 Semifinale #1 Sky Sport Tennis

A seguire Semifinale #2 Sky Sport Tennis

Sabato 12 novembre

Ore 21 Finale Sky Sport Tennis