Nba 2022/2023: Mitchell show trascina i Cavaliers, Dallas vince a Denver

Al Rockets Mortgage Fieldhouse i Cleveland Cavaliers battono 116-102 i Los Angeles Lakers. Trascinati da un Mitchell autore di 43 punti, i padroni di casa sono riusciti ad imporsi grazie al 31-19 dell’ultimo quarto raggiungendo così il miglior record casalingo dell’intera Nba (11-1). Ritorno amaro a Cleveland per LeBron James, che incassa così soltanto la terza sconfitta in carriera da avversario contro la sua ex squadra (17 vittorie). Nessun problema per i Detroit Pistons, che sul campo dei Miami Heat hanno la meglio sul 96-116 con una grandissima seconda parte di gara. I Pistons condannano così Miami alla terza sconfitta nelle ultime quattro gare. Protagonista del successo di Detroit è Bojan Bogdanovic, autore di 31 punti (28 nel secondo tempo). Grandissima sfida, invece, alla Ball Arena tra Denver Nuggets e Dallas Mavericks, con la formazione ospite che è riuscita ad imporsi in un finale combattutissimo e divertente sul 115-116. Alla sirena finale Luka Doncic raccoglie l’ennesima tripla doppia e regala la vittoria ai suoi, ma il miglior realizzatore è Hardaway con i suoi 29 punti.