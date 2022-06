Nazionale, anche Pobega lascia il raduno, Tonali resta nonostante la squalifica

by Christian Poliseno

Roberto Mancini, Nazionale - Foto LiveMedia/Claudio Pasquazi

Dopo la gara di ieri, il Ct della Nazionale Mancini aveva annunciata la partenza di Florenzi. Oggi, un altro azzurro lascia il raduno: stiamo parlando del centrocampista Tommaso Pobega. Il giocatore del Torino è infortunato, e rientrerà in Piemonte per le cure necessarie. Chi invece rimane in gruppo, è Tonali che, nonostante la squalifica che gli farà saltare il match con la Germania, ha comunque deciso di non lasciare i compagni.