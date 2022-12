Mubadala World Tennis Championship 2022: la finale sarà Rublev-Tsitsipas, surclassati Alcaraz e Ruud

Saranno Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev a giocare la finale del Mubadala World Tennis Championship 2022 e contendersi un cospicuo assegno. Nel torneo d’esibizione di scena ad Abu Dhabi, i due hanno conquistato delle semifinali senza storia. Il greco ha sconfitto con il punteggio di 6-2 6-2 Casper Ruud in 1h07′, mentre il russo ha travolto il numero uno al mondo Carlos Alcaraz, al rientro dall’infortunio, per 6-2 6-1 in appena 59 minuti. Tsitsipas e Rublev si ritroveranno dopo la sfida nella fase a gironi delle Atp Finals di Torino. Il greco è avanti 6-5 nei precedenti. Infine, nell’altro incontro di giornata, vale a dire la finale per il 5° posto, Cameron Norrie ha superato per 6-3 7-5 Borna Coric.