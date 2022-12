Montevarchi-Gubbio oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Montevarchi-Gubbio sarà visibile oggi in tv. Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per il girone B di Serie C 2022/2023. Nella ventesima giornata si sfidano l’ultima in classifica, vogliosa di guadagnare dei punti per cercare una salvezza che pare difficilissima, e la seconda, che farà di tutto per raggiungere il primo posto, occupato dalla Reggiana, e ad un solo punto di distanza. Chi vincerà allo Stadio Brilli Peri? Appuntamento alle ore 14:30 di venerdì 23 dicembre, diretta tv in versione integrale su Eleven Sports. Sportface vi fornirà inoltre una diretta testuale dell’incontro.

LA DIRETTA TESTUALE