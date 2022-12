Mondiali Qatar 2022: sono 62 i calciatori di Premier League ai quarti di finale

Sono ben 62 i giocatori, appartenenti a 14 dei suoi club, che militano nella Premier League inglese. Proprio questo è quindi il campionato nazionale più rappresentato ai quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Secondo posto per La Liga, 30 giocatori in 8 club, nonostante l’eliminazione della Spagna contro il Marocco. Al terzo posto c’è l’Italia che seppur non qualificata, ha in Qatar ben 23 giocatori di nove club che militano nella Serie A. Seguono la Ligue 1 (18 giocatori, 8 club), aiutata dal Psg, la Bundesliga (17 giocatori, 8 club) e il campionato olandese (11 giocatori, 3 club). Per quanto riguarda i club, sono il Manchester City e lo United ad avere il gruppo più numeroso di giocatori in Qatar, con 11 giocatori ciascuno. Il Paris Saint-Germain e l’Ajax (7 giocatori) seguono al terzo posto.