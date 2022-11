Mondiali Qatar 2022, Portogallo-Uruguay 2-0, Bruno Fernandes: “Non è da tutti una doppietta”

Il centrocampista goleador del Portogallo, Bruno Fernandes, ha parlato dopo la doppietta ai Mondiali di Qatar 2022 contro l’Uruguay. Ecco le sue parole: “Dal campo mi è sembrato che Ronaldo abbia toccato il pallone sul gol. E’ stato dato a me e sono contento. L’obiettivo era vincere e passare il turno, lo abbiamo fatto. Adesso? La prossima partita vogliamo vincerla. E poi vogliamo anche vincere le altre, una per volta. E’ la terza doppietta in nazionale? Valgono lo stesso. Segnare è sempre importante, dà fiducia. E poi i gol contano sempre lo stesso sia in amichevole che in partita. Segnare in un mondiale non è per tutti, sono molto felice per averlo fatto”.