Mondiali Qatar 2022, il Brasile asfalta la Corea del Sud: poker e quarti di finale

La sesta squadra a staccare il pass per i quarti è il Brasile, che nella cornice del Ras Abu Aboud Stadium travolge la Corea del Sud per 4-1. Nel match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022, la squadra di Tite conquista la vittoria grazie alle reti di Vinicius, Neymar, Richarlison e Paquetà e raggiunge la Croazia. Termina invece l’esperienza qatariota per la Corea del Sud, mai in partita per tutto il tempo.

LA PARTITA – Avvio di match a mille, con il Brasile che dopo appena 7 minuti trova il gol del vantaggio con Vinicius Junior, abile a mettere dentro un pallone servito da Neymar. Passano 5 minuti e Neymar trova la rete su calcio di rigore, poco prima, dopo che qualche minuto prima Jung aveva steso in area Richarlison. Siamo già 2-0. Poco prima della mezz’ora il Brasile inventa calcio. Richarlison fa una giocata da foca, con 3 colpi di testa, gestisce poi il pallone e lo passa a Marquinhos, passaggio per Richarlison che però fa un velo, col pallone che raggiunge Thiago Silva e serve ancora Richarlison che da sol0, in area e col sinistro, batte Kim. 3-0, gara chiusa. Ancora non è finito però l’assalto verdeoro: contropiede fulminante dei verdeoro, con Vinicius che pennella in area per Paquetà: l’ex Milan col destro calcia di priva e trova il gol del 4-0, che chiude il primo tempo.

Nel secondo tempo invece c’è meno da segnalare, con la partita già indirizzata e la Corea che prova ad affacciarsi, provando a salvare la faccia. Ci pensa però Alisson a far vedere di che pasta è fatto, chiudendo più volte la saracinesca. Non può nulla però sulla gran rete di Seung-Ho Paik, che dalla distanza lo fulmina. Si chiude qui il match: Brasile-Corea del Sud finisce 4-1. I verdeoro sono ai quarti.