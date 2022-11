Mondiali Qatar 2022, il Ct del Messico Martino: “Argentina scusami, ma devo batterti”

Il Ct del Messico, Gerardo ‘Tata’ Martino, ha parlato in vista del match contro la sua ex selezione, l’Argentina, nei girondi dei Mondiali di Qatar 2022. Ecco le sue parole: “Non ci saremmo mai immaginati, dopo il sorteggio, uno scenario come quello attuale, ma lavoro per il Messico e voglio il meglio per il Messico. E poi vi chiedo: se foste al mio posto cosa fareste? Certamente farò di tutto per far vincere il Messico. So dove sono nato, ma devo fare l’impossibile affinché il Messico vinca. Non posso fare altrimenti”.