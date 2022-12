Mondiali Qatar 2022: il Ct dell’Arabia Saudita Renard diventa telecronista per BeIn Sports

Il Ct dell’Arabia Saudita, Hervé Renard, ha fattto tante parlare dopo la vittoria contro l’Argentina nella prima giornata della fase a gironi del Mondiale di Qatar 2022. Ebbene, a seguito dell’eliminazione dalla competizione, Renard sarà un telecronista per BeIn Sports, come annunciato dall’emittente stessa. Il francese sarà già al commento tecnico per Marocco-Spagna martedì alle 16.