Mondiali Qatar 2022, Cassano ancora contro Richarlison: “Confermo tutto: è una pippa, inguardabile” – (VIDEO)

di Christian Poliseno 26

Coerente sempre Antonio Cassano che, nonostante la doppietta all’esordio nel Mondiale di Qatar 2022, continua ad insultare l’attaccante del Brasile Richarlison nel corso della BoboTv su Rai1. Ecco le sue parole: “Nella mia vita sono sempre stato coerente col mio pensiero. Confermo tutto: Richarlison è una pippa, è stato inguardabile. Non ha toccato palla in 70′, nel secondo gol ha sbagliato lo stop e ha fatto la rovesciata. E’ inguardabile. Non c’entra niente con gli attaccanti brasiliani”.