Mondiali Qatar 2022, il capitano dell’Olanda Van Dijk: “Lavoreremo per fare ancora meglio”

Il difensore e capitano dell’Olanda, Virgil Van Dijk, ha parlato dopo la vittoria per 2-0 arrivata contro il Qatar ai Mondiali 2022. Ecco le sue parole: “Volevamo acquistare fiducia con questa partita e penso che ci siamo riusciti. Sapevamo di dover far meglio, soprattutto dopo l’Ecuador. È chiaro che non possiamo più permetterci una giornata così negativa. Ovviamente potevamo fare meglio oggi, ma non abbiamo concesso molto e siamo riusciti a concludere la partita senza subire gol. Ci sono stati dei momenti in cui abbiamo lasciato troppi spazi nel mezzo, abbiamo anche perso alcuni palloni rischiosi nei primi venti minuti. La sensazione è che si possa e si debba ancora fare meglio. Lavoreremo per questo. Forse questa fase del torneo ci insegnerà qualcosa”.