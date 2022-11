Mondiali Qatar 2022, Brasile, Ronaldo a Neymar: “Quanta cattiveria. Sei un gigante”

La leggenda del calcio brasiliano, Ronaldo, con un lungo post ha mandato un messaggio social a Neymar riguardo gli accadimenti del Mondiale di Qatar 2022. Ecco le sue parole: “Non potrei iniziare questa lettera in altro modo: sei fantastico, Neymar! Un gigante. La maggior parte dei brasiliani, come me, ti ammira e ti ama. Il tuo talento, tra l’altro, ti ha portato così lontano, così in alto, che c’è amore e ammirazione per te in ogni angolo del mondo. Ed è anche per questo, per essere arrivato dove sei arrivato, per il successo che hai ottenuto, che devi fare i conti con tanta invidia e tanta cattiveria. Al punto di festeggiare l’infortunio di una star come te, con una storia come la tua. A che punto siamo arrivati? Che mondo è questo? Quale messaggio trasmettiamo ai nostri giovani? Ci saranno sempre persone che tiferanno contro, ma è triste vedere la società sulla strada della banalizzazione dell’intolleranza, della normalizzazione dell’incitamento all’odio”.

E ancora: “Il bene che fai dentro e fuori dal campo è molto più grande dell’invidia nei tuoi confronti. Non dimenticare per un secondo il viaggio che ti ha reso un idolo del calcio mondiale. Il Brasile ti ama! I veri tifosi hanno bisogno dei tuoi gol, dei tuoi dribbling, della tua audacia e della tua gioia. Non esaltare i codardi e gli invidiosi. Festeggia l’amore che viene dalla maggior parte del tuo paese. Ti riprenderai Neymar. E possa tutto l’odio trasformarsi in carburante”.