Mondiali Qatar 2022, Belgio, Martinez: “Risultato duro, dobbiamo reagire”

“È un risultato difficile, siamo stati condizionati dal primo gol. Dobbiamo analizzare questa sconfitta, ma anche rimanere uniti e reagire in vista della prossima gara. Può succedere in un Mondiale”. Lo ha detto il ct del Belgio Roberto Martinez dopo la sconfitta per 2-0 contro il Marocco ai Mondiali di Qatar 2022. “Abbiamo avuto buoni momenti nella gara, ma non siamo riusciti a creare occasioni nitide – aggiunge ai media della Fifa -. La partita ci è scivolata via al momento del gol. Abbiamo bisogno di supporto per essere pronti per il terzo match”. Giovedì alle 16 il Belgio sfiderà la Croazia.