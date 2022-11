Mondiali Qatar 2022: 150 milioni di euro puntati sulla prima giornata in Italia, ben 30 su Germania-Giappone

Addirittura 150 sono i milioni di euro spesi in Italia per le scommesse sulla prima giornata dei Mondiali in Qatar 2022. Secondo quanto riportato da Agipronews, la partita più giocata è stata Germania-Giappone, con circa 30 milioni di euro complessivi puntati. Grande interesse anche per Argentina-Arabia Saudita, con 25 milioni, mentre sulla partita inaugurale tra Qatar e Ecuador i bookmaker italiani hanno incassato circa 15 milioni di euro. 4 anni fa, nell’edizione 2018 in Russia, la raccolta totale fu di 466 milioni di euro, un dato che raddoppiò quello del 2014, e che sembra molto probabile in procinto di essere superato dal dato di quest’anno.