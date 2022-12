Mondiale per club femminile volley 2022: vittoria per il Minas, 3-0 al Kuanysh e semifinale con Conegliano

Termina 3-0 (25-14, 25-13, 25-20) il match tra Gerdau Minas e Kuanysh Club, partita valida per la seconda giornata del gruppo B del Mondiale per club femminile 2022/23. Un’ottima vittoria per il Minas, che permette alle brasiliane di volare in semifinale dove affronteranno domani Conegliano. Qui di seguito le informazioi per seguire il match di domani contro la compagine veneta.

DOVE SEGUIRE IL MATCH TRA CONEGLIANO E MINAS