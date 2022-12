Modric: “Croazia come il Real Madrid, non ci arrendiamo mai”

“Si può dire che siamo come il Real Madrid, perché andiamo avanti fino alla fine senza arrenderci mai. Siamo un Paese piccolo e nessuno ci tiene in considerazione, ma non ci crea problemi, perché questo ci permette di lavorare nell’ombra mentre gli altri sono i favoriti”. Queste le parole di Luka Modric alla vigilia di Argentina-Croazia, prima semifinale dei Mondiali di Qatar 2022. Di fronte, quindi, il rivale di una vita, Lionel Messi: “È il loro miglior giocatore e avremo difficoltà a fermarlo, ma siamo preparati e daremo il massimo. Spero che ciò risulti sufficiente per raggiungere la finale”.