Milan, Scaroni: “Dubai è un luogo speciale per il club”

Il Milan è arrivato a Dubai per preparare la seconda parte di stagione, testando già il campo di allenamento del Dubai Police Sport Stadium. Nella giornata di oggi, il presidente Paolo Scaroni ha incontrato le istituzioni locali in un momento ufficiale che si è svolto al One&Only Royal Mirage di Dubai. Ecco le sue parole: “Dubai è un luogo speciale e molto importante per noi. Qui abbiamo una grande fanbase e partner fondamentali come Emirates con noi dal 2007. E’ bello realizzare quanto negli Emirati Arabi Uniti la gente ami il calcio e ami i colori rossoneri”.

Queste invece le parole di Saeed Mohammed Hareb: “Siamo molto felici di avere il Milan qui a Dubai. Il club è stato qui molte volte nell’ultimo anno e siamo lieti di rivederli. Questo è uno dei migliori club del mondo, con i migliori giocatori e una grande storia. Siamo felici di poter riabbraciare il Milan e auguriamo a tutti i componenti del Club di poter vivere al meglio la permanenza a Dubai”.