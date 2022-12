Milan, Maignan ancora ko: piace Sportiello, ma l’Atalanta chiede 7 milioni

Ancora problemi per la porta del Milan, con Mike Maignan che, stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, potrebbe stare fuori ancora due settimane a causa del problema al polpaccio. Out quindi anche per il derby di Supercoppa contro l’Inter. A questo punto, Marco Sportiello dell’Atalanta rappresenta l’alternativa numero uno. Dovrebbe arrivare quasi certamente a parametro 0 fine stagione, ma i bergamaschi, per liberarsi del portiere già adesso, avrebbero chiesto una cifra di 7 milioni di euro, giudicata troppo alta da Maldini.