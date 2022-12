Milan, Calabria: “L’obiettivo è la seconda stella, ma non mi aspettavo un Napoli così forte”

Il capitano del Milan, Davide Calabria, ha parlato a Sky Sport. Ecco le sue parole: “Ho recuperato dall’infortunio. Non mi aspettavo un inizio di stagione così lungo e nemmeno un Napoli così forte: i partenopei stanno facendo un campionato incredibile. Gennaio sarà un mese fondamentale perché loro hanno molto scontri diretti. Il nostro obiettivo rimane lo stesso: vincere. Vincere la seconda stella è un obiettivo, sarà più difficile dello scorso anno. Mondiale? Ormai è tardi per avere rimpianti, è anche inutile parlarne. Champions League con il Tottenham? Sono più avanti di noi a livello europeo, ma noi vogliamo andare avanti e non vediamo l’ora di affrontarli”.