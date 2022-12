Mihajlovic, Donnarumma ricorda il suo ex tecnico: “Resterai nel mio cuore, ciao mister”

L’ex portiere del Milan, Gianluigi Donnarumma, su Instagram ha salutato il suo ex allenatore dei tempi rossoneri, Sinisa Mihajlovic. Ecco le sue parole di addio: “Sei sempre stato un guerriero e so quanto hai lottato. Ti ringrazierò per aver sempre creduto in me e per tutto quello che mi hai detto dal primo giorno che ci siamo conosciuti. Resterai per sempre nel mio cuore, ciao mister”.

