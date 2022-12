Le leggende del Mondiale impegnato in un torneo amichevole e in campo con la maglia numero 11 e il nome Mihajlovic, rendendo così omaggio al serbo. Tra i vari protagonisti ci saranno anche Del Piero, Cafu, Roberto Carlos, Seedorf, e dopo la notizia della scomparsa, hanno indossato la maglia dedicata a Mihajlovic, in forma di omaggio.