Marca è sicura: il Siviglia sta per terminare il contratto di Isco

Una importante notizia di mercato arriva dalla Spagna: secondo quanto riportato da Marca infatti, l’ex giocatore del Real Madrid, adesso in forza al Siviglia, Isco, vedrà il suo contratto rescisso dal club spagnolo. Arrivato a parametro 0 ad agosto, Isco ha giocato soltanto 12 partire, non segnando nessun gol. A chiamarlo, sembrerebbero esserci delle sirene inglesi, soprattutto Wolves ed Aston Villa, ma potrebbe essere un’opportunità anche per i club italiani.