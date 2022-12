Manchester United, Ten Hag: “Ronaldo è il passato, pensiamo al futuro”

“Cristiano Ronaldo non è più un giocatore del Manchester United, è il passato, noi dobbiamo guardare avanti, noi pensiamo al futuro”. Così l’allenatore del Manchester United, Erik Ten Hag, direttamente dal ritiro dei Red Devils in Spagna, parlando di Cristiano Ronaldo e del suo momento difficile dopo che peraltro, pochi giorni fa, il portoghese aveva rilasciato una dura intervista contro l’ormai suo ex allenatore: “Servono le personalità giuste nello spogliatoio, non per vincere una partita, ma per vincere trofei”, ha aggiunto.