Novità di mercato in casa Manchester United: il tecnico Erik ten Hag ha infatti annunciato che Diogo Dalot resterà sotto le luci di Old Trafford almeno fino al 30 giugno 2024, andando quindi a prolungare di un anno il suo attuale contratto. Ecco le sue brevi parole: “Eserciteremo l’opzione per allungare di un altro anno il contratto di Diogo”.