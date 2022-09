Manchester United, Eriksen: “Un riscatto dopo tutto ciò che è successo”

Il centrocampista del Manchester United, Christian Eriksen, ha parlato nel corso di un’intervista al media scandinavo ViaPlay. Ecco le sue parole in merito alla scelta del club dell’Old Trafford in estate: “Parliamo di uno dei più grandi club del mondo, dopo tutto ciò che mi è successo (il lungo stop per il problema cardiaco manifestatosi nella gara inaugurale degli ultimi Europei, ndr) prima è stato un riscatto ricevere l’offerta del Manchester United. Avevo diverse opzioni tra cui scegliere, si trattava di prendere la giusta decisione. Al Brentford volevano che rimanessi, ma l’opportunità di fare un passo avanti era ciò in cui speravo e che sognavo. Volevo ricominciare la mia carriera in una tappa più grande ed è ciò che ho fatto”.