Liverpool, il vice di Klopp: “Contro il Manchester City mai gare noiose”

Il vice del tecnico del Liverpool Jurgen Klopp, Pep Lijnders, ha parlato della sfida di domani della Carabao Cup contro il Manchester City. Ecco le sue parole: “Col City non sono mai partite noiose, sappiamo che contro di loro dobbiamo essere efficienti quando abbiamo la palla. È una situazione strana visto che questa partita arriva dopo i Mondiali ma, come abbiamo dimostrato in passato, entrambe le squadre daranno spettacolo. Vogliamo mostrare chi siamo e soprattutto vincere. Domani la chiave sarà controllare le emozioni: chi lo farà meglio, andrà avanti. Bisogna controllare le emozioni e non lasciarsi sopraffare: è quello che mi è piaciuto dell’Argentina, in finale ha giocato con calma, in pieno controllo delle proprie emozioni.”

E ancora: “E’ una sfida da dentro o fuori, fra due squadre che non vedono l’ora di affrontarsi fra rivalità e rispetto. In campo ci saranno i giocatori migliori, ci sarà qualità. I ragazzi sono affamati e vogliono dimostrato in campo. Non sarà facile, bisognerà stare compatti, di sicuro sarà un grande spettacollo. Il calendario è fitto ma anche in Coppa di Lega devi essere al top se vuoi vincere, non possiamo permetterci di lasciare a riposo dei giocatori. Ma bisogna dare delle chance anche ai giovani, anche contro squadre di Premier, se vogliamo che migliorino. È il mio lavoro e quello di Klopp migliorare i giocatori e la squadra”.