Lazio, doppia seduta con Romagnoli: Lotito è arrivato a Auronzo

by Sofia Cioli

Curva Nord Lazio - Foto Antonio Fraioli

Dopo il pomeriggio di riposo che il tecnico Sarri aveva concesso ieri alla squadra, la Lazio è tornata ad allenarsi quest’oggi ad Auronzo di Cadore, dove sta svolgendo la preparazione estiva pre-campionato. Poche ora fa il presidente Claudio Lotito ha raggiunto il gruppo biancoceleste sotto le Tre Cime di Lavaredo, raccogliendo, insieme ai giocatori, al termine dell’allenamento pomeridiano, l’abbraccio dei tanti tifosi presenti, galvanizzati dai numerosi colpi di mercato delle ultime settimane. Doppia seduta per la Lazio, con lavoro atletico, tecnico e tattico sia in quella mattutina che in quella pomeridiana. Presente, in campo, l’intero gruppo, compreso Romagnoli che era stato fermato da qualche guaio fisico dovuto alla pubalgia. Domani la squadra affronterà la terza amichevole del ritiro, dopo quelle con l’Auronzo e gli sloveni del Dekani: alle ore 18.00 è in programma la sfida contro la Triestina.