Lazio, Bergomi: “C’è chi critica Immobile, ma in Nazionale il livello si alza”

L’opinionista di Sky Sport, Beppe Bergomi, ha così parlato parlato prima del match di Europa League tra Sturm Graz e Lazio: “C’è chi critica Immobile. Io no, perché le prestazioni in Nazionale… si alza il livello, bisogna affrontarle in maniera giusta. Spero che ci sia concentrazione, attenzione, la Lazio è una squadra che gioca bene, fa sembrare facili le cose. Mi piace la formazione, qui non si snobba niente. Immobile è un grande calciatore”..