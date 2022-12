L’ambasciatore del Marsiglia: “Cristiano Ronaldo poteva venire da noi, eravamo in trattativa”

L’ambasciatore del Marsiglia, Basile Boli, ha rivelato in un’intervista a MWTV di essere stato in trattativa per Cristiano Ronaldo, ormai con destinazione Al Nassr, in Arabia Saudita. Ecco le sue parole: “Cristiano Ronaldo è stato in trattativa con l’OM, penso avrebbe potuto anche venire. Seppure un po’ in là con l’età è un giocatore di talento, penso che avrebbe avuto qualcosa da dare nel campionato francese”.