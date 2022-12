Juventus, Zeman: “Le cose si allargano quando succedono cose ai bianconeri”

L’ex allenatore Zdenek Zeman ha parlato a “Quarta Repubblica” in merito alle ultime vicende in casa Juventus. Ecco le sue parole: “Penso che la Juventus sia la squadra più rappresentativa nel calcio italiano e nel mondo, e quindi quando succede qualcosa con la Juventus si allargano le cose. Penso che il calcio rimane ancora malato e bisogna vedere se si riesce ad aggiustare. Io penso che non è solo la Juventus che ha usato certe cose. Però, dipende dalle procure e la procura di Torino è la più attiva di tutti. Doping? Si spera che siano finiti, anche se non ci si crede visto che Wada ha dichiarato che l’Italia è il Paese con l’uso del doping più alto, in percentuale. Personalmente non ho mai avuto il sospetto che qualcuno dei miei giocatori ne facesse uso, anche se so che un giocatore andava da uno che era riconosciuto”.