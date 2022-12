Juventus-Standard Liegi: problemi al collo per Szczesny, non rientra nel secondo tempo

Problemi al collo per il portiere della Juventus Wojciech Szczesny durante l’amichevole dei bianconeri contro lo Standard Liegi. L’ex Roma infatti, verso il 20esimo, ha segnalato alla panchina un problema al collo, che gli impedisce di girarsi. Nulla di eccessevamente preoccupante, di fatto è rimasto in campo fino all’intervallo. Il portiere però, non è rientrato con la squadra dallo stesso, venendo sostituito da Mattia Perin.