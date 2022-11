Italia-Usa in tv domani: orario, canale e diretta streaming Finals Coppa Davis 2022

Dove vedere la sfida Italia-Usa, valida per i quarti di finale delle Finals di Coppa Davis 2022. Esordio molto ostico per gli azzurri del ct Filippo Volandri, che in quel di Malaga troveranno una formazione estremamente collaudata che può contare su giocatori del calibro di Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Tommy Paul e Jack Sock. L’Italia, di contro, orfana degli infortunati Sinner e Berrettini, schiererà invece Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Simone Bolelli.

Ipotizzare un confronto tra le due nazionali già ai quarti era difficile. L’Italia, come da pronostico, ha infatti conquistato agevolmente la vetta del girone, battendo Croazia, Argentina e Svezia. Gli americani sono stati invece sorpresi dall’Olanda, dovendosi accontentare del secondo posto del girone. Non a caso, la vincitrice di questa sfida sarà tra le favorite per la vittoria finale. Italia e Usa si sono affrontate più volte negli ultimi anni. Dopo il successo a stelle e strisce a Madrid nel 2019, l’Italia si è vendicata nel 2020 in Atp Cup e lo scorso anno proprio in Coppa Davis. Secondo i bookmakers, tuttavia, a scendere in campo con i favori del pronostico sarà la brigata di Fritz.

PROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV

RISULTATI E CLASSIFICHE

REGOLAMENTO

TABELLONE: SEMIFINALI ED ACCOPPIAMENTI

QUANDO E COME SEGUIRE LA SFIDA – Italia ed USA scenderanno in campo nella giornata di domani, giovedì 24 novembre. L’inizio è fissato a partire dalle ore 10:00, con i due singolari e l’eventuale doppio. Il contesto sarà il Palacio de Deportes Josè Maria Martin Carpena di Malaga (Spagna). La superficie, invece, è il cemento indoor. La diretta televisiva dell’evento sarà affidata a Sky Sport mediante i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205) e Sky Sport Arena (206), Rai 2 e SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky).

Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme NOW TV, Sky Go (solo per abbonati Sky), Rai Play e SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it seguirà i quarti di finale delle Finals di Coppa Davis 2022 tra Italia ed USA. Il nostro sito garantirà una diretta testuale della sfida. I nostri lettori, inoltre, potranno beneficiare di news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights al termine dell’incontro.