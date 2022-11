Italia-Canada in tv domani: orario, canale, diretta tv e streaming Finals Coppa Davis 2022

L’Italia sfiderà il Canada nella semifinale delle Finals di Coppa Davis 2022. I ragazzi di capitan Volandri hanno sconfitto contro pronostico gli Usa ed ora si trovano davanti un’altra nazionale nordamericana. Si tratta dei più quotati canadesi, che possono vantare due singolaristi di prestigio come Shapovalov ed Auger-Aliassime e sono reduci da un importante successo ai danni della Germania. Servirà dunque un altro capolavoro a Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Simone Bolelli, chiamati ad avere la meglio dei campioni in carica dell’Atp Cup e finalisti della Coppa Davis 2019.

QUANDO E COME SEGUIRE LA SFIDA – Italia e Canada si sfideranno per un posto in finale nella giornata di sabato 26 novembre. L’appuntamento è fissato a partire dalle ore 13:00, con i due singolari e l’eventuale doppio. Il contesto sarà il Palacio de Deportes Josè Maria Martin Carpena di Malaga (Spagna), mentre la superficie è il cemento indoor. La diretta televisiva dell’evento sarà affidata a Sky Sport mediante i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205) e Sky Sport Arena (206), oltre che a Rai Sport e SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky).

Disponibile inoltre una diretta streaming tramite le piattaforme NOW TV, Sky Go (solo per abbonati Sky), Rai Play e SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it seguirà le semifinali di Coppa Davis 2022. Il nostro sito offrirà una diretta testuale della sfida. I nostri lettori potranno anche beneficiare di news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights al termine del confronto.