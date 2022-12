Internazionali d’Italia 2023: si parte con le pre-qualificazioni il 2 gennaio

Attraverso una nota ufficiale, la FIT ha presentato sulle pre-qualificazioni degli Internazionali d’Italia, celebre torneo che serve a determinare le wild card per il Masters 1000 del Foro Italico. L’evento è suddiviso in quattro fasi: “TPRA”, “Quarta categoria provinciali”, “Torneo Open regionale e conclusione regionale di 4ª categoria”, “Torneo Prequalificazione BNL”.

La prima fase con la formula “Tpra” è aperta a tutti e prevede tornei in tutto il territorio nazionale limitati ai giocatori di classifica da 4.Nc a 4.4. Si inizierà però a fare sul serio dal 2 gennaio 2023 con i tornei di quarta categoria organizzati in tutte le province d’Italia per i giocatori di classifica compresa tra 4NC e 4.1. Per partecipare bisogna essere in possesso di tessera agonistica, tesserati per un circolo della provincia nella quale si disputa il torneo ed italiani (non è infatti consentita la partecipazione di giocatori stranieri).

Per quanto riguarda la terza fase, dai tabelloni provinciali si passerà a quelli regionali, generalmente in programma nella sede di svolgimento del torneo di pre-qualificazione.

“Ogni vincitore del tabellone di conclusione della quarta categoria regionale ed ogni coppia vincitrice del tabellone regionale di doppio di quarta categoria avranno diritto a partecipare alle finali di Roma – si legge nel comunicato – Le prequalificazioni degli Internazionali BNL d’Italia 2023 proseguiranno a livello regionale con i tabelloni di Terza Categoria e Open. I tornei di “Terza”, seconda e open non possono avere una limitazione territoriale dei tesserati e anche in questo caso non è consentita la partecipazione di giocatori stranieri. Così come per i vincitori dei tornei di conclusione regionale di quarta categoria (in quel caso anche per le gare di doppio) anche i vincitori dei tabelloni di conclusione di singolare della terza categoria saranno ammessi a partecipare alle finali di Roma“.

Infine, si legge che “dai tabelloni regionali OPEN si qualificheranno per il torneo di pre-qualificazione di Roma i vincitori di ogni tappa. Ma per Roma si qualificano anche i finalisti dei tornei che hanno avuto il maggior numero di iscritti nell’anno 2022 e si invita a vedere il quorum allegato di qualificazione“.

Infine l’ultima fase, la più attesa, che avrà luogo direttamente al Foro Italico: “Saranno organizzati due tabelloni di singolare (32 giocatori ciascuno) e due di doppio (14 coppie ciascuno)“. Inoltre, “dai tabelloni di conclusione di quarta categoria saranno ammessi 17 giocatori per il tabellone maschile, 17 per il femminile e 34 coppie (17 nel maschile e 17 nel femminile) per i tornei di doppio. Stessi numeri (17) per i vincitori dei tabelloni di conclusione dei singolari di terza categoria“.