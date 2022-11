Highlights Sassari-Paok 82-78, basket Champions League 2022/2023 (VIDEO)

di Christian Poliseno 1

Gli highlights di Dinamo BDS Sassari-PAOK Mateco 82-78, match valido come quarta giornata della Champions League 2022/2023 di basket. Arriva finalmente la prima vittoria per il Banco di Sardegna, che riesce finalmente a fare la voce grossa in un match europeo questa stagione. I sardi prendono un vantaggio importante a metà gara, salvo poi farsi recuperare e quasi capitolare nel finale, ma riescono a tenere duro. Riley con 20 punti è il trascinatore dei greci, mentre a Sassari bastano i 18 punti di Eimantas Bendzius.Di seguito gli highlights dell’incontro.

