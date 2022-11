Highlights e gol Australia-Danimarca 1-0, Mondiali Qatar 2022 (VIDEO)

di Giorgio Billone 11

Il video con gli highlights e i gol di Australia-Danimarca 1-0, match valido per la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Primo tempo noioso e senza occasioni, questo va a vantaggio degli oceanici. Nella ripresa non appena arriva la notizia del gol della Tunisia, Australia che segna subito con Leckie in contropiede e si riporta al secondo posto della classifica. Di seguito le immagini salienti della sfida.

LE PAGELLE